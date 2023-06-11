أعلى من ريال مدريد وأفضل من إنجاز ليفربول .. مشاهدات تاريخية لنهائي مانشستر سيتي وإنتر!

تاريخ كبير تمت كتابته في إسطنبول.

تم الكشف أخيرًا عن الأرقام الدقيقة الخاصة بأعداد مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر الذي أقيم في تركيا مساء السبت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "كالتشيو فينانزا"، والتي أكدت أن ذلك هو النهائي الأعلى مشاهدة منذ عام 2017 والذي كان آخر نهائي شهد وجود طرف إيطالي.

وأوضحت المجلة أن عدد مشاهدي النهائي وصل إلى ما يقارب التسعة ملايين مشاهد، وهو تقريبًا ضعف عدد مشاهدي نهائي 2021 بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وأعلى ثلاثة ملايين مشاهد من نهائي العام الماضي بين ليفربول وريال مدريد، كما أنه أعلى من نهائي 2019 الذي توج فيه الريدز على حساب توتنهام وشاهده خمسة ونصف مليون متابع.

جديد بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت لصالح مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله رودري في الشوط الثاني من تسديدة رائعة.