أعرب مشجعو إنتر عن استيائهم بوضوح تجاه أليساندرو باستوني بعد الخروج المؤلم لإيطاليا من كأس العالم

كانت أسبوعًا حافلًا بالأحداث بالنسبة لأليساندرو باستوني. فقد كان المدافع البالغ من العمر 26 عامًا هو الضحية في الخروج المؤلم لإيطاليا من كأس العالم على يد البوسنة والهرسك، وذلك بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها، مما أدى إلى نصحه بمغادرة وطنه.

قال اللاعب الدولي السابق جوزيبي بيرغومي في راديو نيرازورا: "سيضطر الآن إلى مغادرة إيطاليا من أجل سلامته الشخصية". "نحن نفقد موهبة استثنائية، أحد أفضل المدافعين في كرة القدم الحديثة. يؤسفني ذلك كثيرًا، لكنني أعتقد أنه من مصلحته أن يبحث عن نادٍ في الخارج".

يوم الأحد الماضي، شارك باستوني "كالمعتاد" في التشكيلة الأساسية لإنتر، الذي فاز على روما بنتيجة 5-2. في النهاية، لعب المدافع أقل من ساعة، وعند استبداله في الشوط الثاني، أعرب جمهور إنتر عن مشاعره بوضوح.

فقد حظي باستوني بتصفيق حار من المشجعين، الذين أبدوا بذلك دعمهم له. كما بدا زميله نيكولو باريلا، الذي كان أيضًا جزءًا من مأساة كأس العالم مع إيطاليا، متأثرًا بشكل واضح عندما سجل الهدف الخامس في المباراة.

كما تحدث تشيفو للصحافة الإيطالية عن وضع باستوني. "إنه محبط بالتأكيد، لكنه سعيد أيضًا بتلقيه الدعم من زملائه، سواء في المنتخب الوطني أو في النادي. على الرغم من حالته البدنية، فقد أبدى استعداده للعب، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي كرياضي."

"يجب أن أمنحه الهدوء والثقة، تمامًا مثل أي لاعب آخر، وأن أوضح له ما يجب أن يحدث على أرض الملعب. ليس لي تأثير على مستقبله. أعلم أنه سعيد جدًا بوجوده هنا وبكونه جزءًا من هذه المجموعة الرائعة. لقد بذل دائمًا قصارى جهده وأعطى 100 في المائة، وهذا ما يهمني"، قال تشيفو.

"الأمر متروك له ليقرر مستقبله، لأننا جميعًا مسؤولون عن خياراتنا. لكن طالما أنه هنا، فأنا مقتنع بأنه سيبذل قصارى جهده من أجلنا. هناك الكثير من الشكوك في عالم كرة القدم، لكنه أثبت قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة. وسيظل عالم كرة القدم يستمتع دائمًا بوجود لاعب من عياره."