كان سعيدًا .. جوارديولا يكشف سر صدامه العنيف مع هالاند

علي سمير
Haaland Guardiola spat 2023-24Getty Images
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لقطة أثارت الجدل في افتتاح البريميرليج

نجح إرلينج هالاند في تسجيل ثنائية في فوز مانشستر سيتي 3/0 على بيرنلي بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ولكن هذا لا يكفي لبيب جوارديولا!

بينما كان اللاعبون يتجهون نحو نفق ملعب "تيرف مور" استقبل بيب مهاجمه النرويجي بنقاش عنيف يلومه في على بعض الأخطاء التي ارتكبها.

وعندما سئُل بيب عن الواقعة بعد المباراة أجاب:"إنه يريد الكرة أن تذهب إليه طوال الوقت، رجل لرجل، واحد ضد واحد، يريد الحصول على الكرة والتكفل بكل شيء وحده".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"عندما يتبقى دقيقتين أو3 دقائق وكوفاتشيتش يعود إلى الخلف عندما نفقد الكرة إرلينج أراد الحصول عليها وبرناردو كان محقًا بعدم التمرير له، الأمر هنا لا يتعلق بواقعة معينة ولكن نحن نحاول الحفاظ على التواصل ولا توجد أي مشكلة، لقد سجل هدفين وأعتقد أنه يشعر بالسعادة الآن".

يذكر أن مانشستر سيتي الذي عانى من إصابة قائده كيفين دي بروينه بمشكلة في أوتار الركبة، يستعد لمواجهة إشبيلية يوم الأربعاء القادم في كأس السوبر الأوروبي.

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