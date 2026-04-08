أكمل الادعاء المستقل لكرة القدم الاحترافية التابع للاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) التحقيق بشأن أهلية ديان جيمس للمشاركة. ولن يتخذ الاتحاد أي إجراءات، وفقًا لما جاء في بيان صحفي.

بعد مباراة غو أهيد إيغلز – NAC (6-0)، قدّم الفريق القادم من بريدا طلبًا لإلغاء المباراة، على أساس أن جيمس لم يعد مؤهلًا للمشاركة بسبب جنسيته الإندونيسية.

كان المدافع قد استبدل جنسيته الهولندية بالإندونيسية في مارس. ووفقًا للقانون الهولندي، لم يكن مسموحًا لجيمس لذلك أن يزاول عمله ببساطة.

وجاء في بيان صحفي للاتحاد: «ليس من مهام الادعاء تحديد جنسية شخص ما». وأضاف الاتحاد أن دائرة الهجرة والتجنيس (IND) قد قررت أن جيمس فقد بالفعل جنسيته الهولندية، وأنه وفقًا للوائح غير مؤهل للمشاركة منذ مارس 2025.

ولذلك لن يتخذ الادعاء في كرة القدم الاحترافية إجراءات تأديبية، لأن اللاعب والنادي لم يكونا على علم بالعواقب التلقائية لتغيير الجنسية.

ومن الآن فصاعدًا، يُفترض بالأندية أن تكون على دراية باللوائح فورًا. وقد تسببت «فضيحة جواز السفر» في الكثير من الاضطراب: فمثلًا مُنع تيارون شيري (NEC) وإتيين فاسن (إف سي غرونينغن) من حضور التدريب.

وهكذا تنتهي «فضيحة جواز السفر» دون تبعات تُذكر. ويمكن لغو أهيد إيغلز أن يستفيد يوم السبت المقبل من خدمات جيمس وريتشونيل مارغريت كالمعتاد، في حين أن فاسن في إف سي غرونينغن كان قد استلم بالفعل ملصق الاتحاد الأوروبي الخاص به وكان متاحًا للمشاركة أمام تلستار (0-2).