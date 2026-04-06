أصبح نادي أ.د.و. لاهاي بطلًا غير رسمي بعد خسارة نادي س.ك. كامبور للمزيد من النقاط؛ ويأمل نادي فيتيس في الفوز باللقب للمرة الرابعة

سيتعين على نادي ADO دن هاغ الانتظار قليلاً قبل أن يحسم لقب دوري كيوكن كامبيون. فقد فاز المتصدر بشكل مقنع بنتيجة 4-0 على نادي إيندهوفن، لكن نادي كامبور حصد نقطة من مباراة ضد نادي دوردريخت (1-1)، مما يعني أن الصراع على اللقب لم يحسم رسمياً بعد. ومع بقاء ثلاث مباريات على نهاية الموسم، يبلغ فارق النقاط بين المتصدر والثاني 9 نقاط. في غضون ذلك، حقق كل من ويليم الثاني وفيتيس نتائج جيدة في الصراع على المركز الرابع.

أدو دن هاغ - إف سي أيندهوفن 4-0

كان من الممكن نظرياً حسم لقب الدوري الهولندي للناشئين (KKD) مساء الاثنين. كان ذلك يتطلب فوز ADO على FC Eindhoven وخسارة Cambuur أمام FC Dordrecht. على أي حال، قام فريق لاهاي بما كان عليه القيام به: بعد فرصة ضائعة من Evan Rottier، سجل Daryl van Mieghem الهدف الأول في غضون نصف ساعة. في الشوط الثاني، واصل المتصدر المباراة بنفس الأداء. وترجم الفريق تفوقه الكبير إلى فوز بنتيجة 4-0 بفضل أهداف ستيفن فان دير سلوت (ركلة ركنية) وجيسي بال (ضربة رأس) ونيجل توماس.

SC كامبور - FC دوردريخت 1-1

كان فريق هينك دي يونغ هو الأفضل، على الرغم من أن النتيجة 1-0 لم تظهر على لوحة النتائج إلا في الدقيقة 64. سدد القائد مارك ديميرز كرة قوية من مسافة بعيدة سكنت الزاوية. بدا أن كامبور سيحصد النقاط الثلاث، لكن ستيفانو كاريلو أفسد ذلك. سجل هدفاً من ركلة ركنية، بعد أداء متواضع من الحارس والدفاع الفريزي. طموحات الفوز باللقب، إن وجدت، يمكن وضعها نهائياً في الثلاجة في ليوواردن.

رودا جي سي كيركراد - فيليم الثاني 0-1

شاهد ويليم II هزيمة ألمير سيتي في وقت سابق من اليوم، وبالتالي كان بإمكان فريق تيلبورغ تحقيق نتائج جيدة في الجولة الرابعة. وهذا ما حدث بالفعل. بعد 18 دقيقة، فشل رودا جي سي في إخراج الكرة من منطقة الدفاع، ونجح نيك دودمان في تسجيل الهدف: 0-1. وفي مباراة لم تكن مثيرة للغاية وشهدت فرصاً قليلة، صمد ويليم II.

دي جرافشاب - يونغ AZ 5-0

قضى دي جرافشاب بعد ظهر يوم سهل نسبياً في فيفيربيرغ. كان روفن نيماير هو نجم المباراة في صفوف "سوبربورين". سجل الهدف الأول في الشوط الأول، ولكن بعد طرد ريو روبموند بالبطاقة الحمراء، تلاشت الإثارة تمامًا من المباراة. أكمل نيماير ثلاثيته، كما سجل ستين بولتمان وكيانو كوينت أهدافًا أخرى ليرفعوا النتيجة إلى 5-0.

فيتيس - يونغ أياكس 6-1

كسر آدم تاهوي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة قوية من قرب خط المرمى. بعد ذلك بوقت قصير، ضاعف نينو زونيفيلد، الذي دخل للتو، تقدم فيتيس. بعد الاستراحة، أعاد زونيفيلد الأمور إلى نصابها بتسجيله هدفاً، بعد تمريرة خلفية رائعة من ناوفال بانيس. رد تاين بيترز بهدف لصالح جونغ أياكس بضربة رأس جميلة ودقيقة. لكن لم يصب فيتيس بالذعر، حيث سجل بانيس هدفاً رائعاً بعد هجمة سريعة، ثم رفع فالون زومبيري وماتيس مارشالك النتيجة إلى 6-1.

إممن - إمفي ماستريخت 2-1

وضع فريدي كويسبيل فريق إيمين في المقدمة، بعد عمل تحضيري جيد من زميله المهاجم رومانو بوستيما. ومن العدم، أدرك جايل باويروديهاردجو التعادل لفريق إم في في ماستريخت. أعاد بوستيما، هداف دوري كيوكن كامبيون بـ 21 هدفاً، التقدم لإيمين في الدقيقة 55. لكن سرعان ما تعرض الفريق لانتكاسة، حيث طُرد كويسبيل بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، وبالتالي بطاقة حمراء، إثر تدخل عنيف. وعلى الرغم من النقص العددي، تمكن إيمين من الحفاظ على تقدمه الضئيل حتى النهاية.

توب أوس - يونغ إف سي أوتريخت 3-1

وضع رفيق الأرغويوي فريق جونغ إف سي أوتريخت في المقدمة بعد سبع دقائق فقط. استعاد توب أوس توازنه وتعادل النتيجة بعد فترة الاستراحة بوقت قصير، حيث سجل تيمين ويلدبوير هدف التعادل 1-1. استشعر الفريق المتذيل للترتيب فرصة الفوز، وتقدم 2-1 بعد مرور ما يقرب من ساعة من اللعب. سجل ليونيل ميغيل الهدف بضربة رأس من ركلة ركنية. واصل الفريق المضيف هجومه، وكان موريسمو هينوك هو من سجل الهدف عند القائم الثاني. وبذلك فاز توب أوس في النهاية بعد بداية متعثرة.

بدأ VVV-Venlo المباراة بقوة، على الرغم من إهدار دين زاندبرغن لفرصتين جيدتين. كان يونغ PSV هو الذي افتتح التسجيل بعد 52 دقيقة من اللعب. أرسل أوستين جونز عرضية من الجهة اليمنى وسجلها برأسه. حاول VVV-Venlo في الدقائق الأخيرة على ملعب دي هيردغانغ، لكن لم يتمكن الزوار القادمون من ليمبورغ من تجنب الهزيمة.