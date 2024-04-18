"أشعر بالحرج والذهول" .. شفاينشتايجر يصدم جاري نيفيل بقصته مع مورينيو في مانشستر يونايتد

النجم الألماني لم ينس الأذي الذى سببه له المدرب البرتغالي

لم يُخف جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق شعوره بالصدمة والحرج عند استماعه لقصة الالماني المعتزل باستيان شفاينشتايجر مع مدربه السابق جوزيه مورينيو حين كانا معًا في مانشستر يونايتد.

شفايني، الذي انضم للفريق الإنجليزي من بايرن ميونخ عام 2015، روى تلك القصة مرارًا وتكرارًا، والتي تضمنت معاملة سيئة وقاسية جدًا من مورينيو معه بداية موسم 2016-2017، وكل مرة كان يُصاب المستمعون لها بالصدمة والاندهاش.

القصة تتلخص في طرد المدرب للاعب من الفريق الأول وإجباره على التدرب مع فريق تحت 16 عامًا ثم أداء تدريبات انفرادية لمدة 3 شهور تقريبًا، وذلك دون أي سبب إلا أنه سبق وتعالج من إصابته في ألمانيا وليس إنجلترا، والغريب أن ذلك حدث في اليوم الأول من لقاء الرجلين معًا في اليونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مورينيو رأى أن تصرف شفايني السابق كان علامة على عدم ارتياحه أو حبه للفريق، فيما أكد اللاعب المتوج بكأس العالم مع ألمانيا أن الأمر حدث باتفاق مع المدرب السابق لويس فان خال، وقد أدى الأمر في النهاية إلى رحيل نجم بايرن ميونخ السابق إلى أمريكا واعتذار المدرب علنًا عما حدث منه.

نيفيل الذي استضاف شفايني في بودكاست "Stick to Football" أدان تصرف ناديه السابق وأضاف معلقًا على القصة "غير مسموح للأندية بطرد اللاعبين بتلك الطريقة، إنه أشبه بالفصل التعسفي".

أضاف "كنت ممثل اتحاد اللاعبين المحترفين في ذلك الوقت، كان عليك أن تأتي إلي وتتحدث معي، ربما فات الأوان بعد مرور كل تلك السنوات لكني أشعر بالصدمة والحرج مما أسمعه، اللاعبون يُغادرون الأندية طوال الوقت والعلاقة لا تتسم دائمًا بالتوافق والانسجام، ولكن هناك طريقة واضحة للقيام بتلك الأشياء وطريقة للتصرف مع اللاعبين".