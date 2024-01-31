"أسطورة في كل مكان ومحظوظ من يتعاقد معه!".. نجم ريال مدريد يتغزّل في كلوب!

سمعة أسطورية للمدرب الألماني..

عبر توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، عن تهنئته الشديدة لأي ناد يستطيع الحصول على خدمات مواطنه الألماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وقال كروس عبر البودكاست الخاص به: "تهاني لمن سيكون مستعدًا للتوقيع مع كلوب في الوقت الحالي، لا يمكنك أن تصل إلى شعور الإرهاق أو تحسه به٫ا الشكل، بعض الأشخاص قالوا له إن هذا سيحدث العام الماضي، لكنه تحامل على نفسه وقال إنه سيصلح الأمور مجددًا، ثم سأتوقف".

وعبر كروس عن إعجابه بوفاء كلوب لناديه فقال: "يورجن كلوب هو أشهر مدرب ألماني في هذا التوقيت، يمكن أن نقول هذا في إنجلترا أيضًا، إذا أوحى هذا بشيء فإنه يوحي بمدى ولائه للفريق الذي يمثله، كلوب هو أسطورة الآن في ليفربول وإنجلترا، ولديه ولاء مطلق لفريقه".

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وأكد كروس أنه "كواحد من المشجعين الألمان، نتمنى أن يكون لديه دور في مرحلة ما بألمانيا، هذا ما تطلعنا إليه لسنوات عديدة".

وكان توني كروس قد اعتزل اللعب الدولي في 2021 بعمر مبكر، لكن خلال الآونة الأخيرة ثارت أقاويل حول إمكانية عدوله عن هذه الفكرة والعودة لحمل قمصان "المانشافت".