أسطورة ألمانيا يؤكد ظلم هالاند: "ميسي الأفضل في العالم آخر 20 عامًا.. لكنه ليس الأفضل في 2023!"

الأرجنتيني أثار الجدل بهذه الجائزة..

يؤمن أسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم خلال آخر 20 عامًا، لكنه رغم ذلك يعتقد أن الأرجنتيني لا يستحق جائزة "ذا بيست" التي منحت له عن عام 2023 من قبل "فيفا".

وقال ماتيوس في تصريحاته لشبكة "سكاي": "لا يمكن أن يكون الفائز هذا العام!" في إشارة لتفوق ميسي على إرلينج هالاند وكيليان مبابي في صراع الجائزة.

واستطرد: "أعتقد أنه أفضل لاعب في آخر 20 عامًا، ولكن هذه المرة لقد كان في باريس ثم ميامي أين يحدث ضجة كبيرة، لكنه لم يفز بأي لقب كبير!".

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وأردف: "إذا كنت تتحدث عن النجاحات الكبرى، فلا يمكن أن تتجاوزر مانشستر سيتي ولاعبه الأفضل إرلينج هالاند".

وأضاف: "لقد فاز بأكثر الألقاب أهمية مع مان سيتي، معدله التهديفي كان مثيرًا للإعجاب، لابد أن يكون هذا هو قرارك حيت تختار اللاعب الأفضل والأكثر أهمية!".