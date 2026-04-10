كيسوكي هوندا، الذي ظل بلا نادٍ منذ نوفمبر 2024، سيواصل في النهاية مسيرته في كرة القدم الاحترافية. لاعب الوسط البالغ من العمر 39 عامًا، الذي سبق له اللعب مع في في في-فينلو وفيتيسه، وقّع عقدًا مع إف سي جورونغ.

اعتبارًا من الموسم المقبل سيعود هوندا إلى اللعب. ويُفترض أن يدعم الياباني، باسمه المعروف، إطلاق مشروع جديد.

لا يزال اسم جورونغ حاليًا ألبيريكس نيغاتا، لكنه سيواصل اعتبارًا من الموسم المقبل تحت هذا الاسم الجديد. ويأمل بطل سنغافورة ست مرات أن يوسّع نجاحه في آسيا أكثر مع هوندا.

كان هوندا قد اعتزل كرة القدم الاحترافية قبل أربع سنوات، لكنه عاد من اعتزاله في عام 2024 للعب مع نادي بارو إف سي في بوتان. وهناك شارك لمدة 135 دقيقة فقط، موزعة على مباراتين رسميتين.

وقبل ذلك كانت آخر مباراة رسمية لهوندا مع نادي إف كيه سودوفا في ليتوانيا، في 3 نوفمبر 2021. وفي يونيو سيحتفل بعيد ميلاده الأربعين.

رئيس النادي دايسوكي كوريناغا سعيد جدًا بقدوم الدولي الياباني السابق الذي خاض 98 مباراة دولية. وقال: «لبناء قلعة جميلة، تحتاج إلى أساس متين. ومع قدوم كيسوكي هوندا نضيف خبرة من الطراز العالمي إلى ذلك الأساس. نريد بناء إرث يدوم مئة عام أخرى. كل شيء من أجل النصر. ومن أجل مستقبل بعيد».

وسيكون جورونغ النادي الثاني عشر في مسيرة هوندا. فقد لعب تباعًا لأندية ناغويا غرامبوس، وفيفي، وسسكا موسكو، وإيه سي ميلان، وباتشوكا، وملبورن فيكتوري، وفيتيسه، وبوتافوغو، ونفتشي باكو، وسودوفا، وبارو.