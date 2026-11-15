أساطير برشلونة يكتسحون نظرائهم في أياكس في مباراة الـ 11 هدفًا!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

إعلان

خسر أساطير أياكس أمام أساطير برشلونة بنتيجة 4-7 على ملعب يوهان كرويف أرينا يوم الأحد. وجاءت المباراة الودية تكريمًا لإرث يوهان كرويف، الذي يملك تاريخًا حافلًا لاعبًا ومدربًا مع الناديين.

وكان من بين من لعبوا لأياكس كل من رافاييل فان دير فارت، وويسلي شنايدر، وإدوين فان دير سار، وكلاس يان هونتيلار، وياري ليتمانن، وباتريك كلايفرت. أما برشلونة فمثّله خافيير سافيولا، وإريك أبيدال، ورود هيسب، ولودوفيك جيولي. كما لعب ليتمانن وكلايفرت، من بين آخرين، للفريق الضيف في فترات سابقة.

وتقدّم أياكس مبكرًا عندما سجّل كلايفرت بلمسة مقوسة إثر خداع ذكي من رونالد دي بور. ثم ردّ أليكس فيدال بهدف التعادل للكتالونيين.

بعد ذلك منح روجر جارسيا، آخر لاعب يرتدي القميص رقم 14 في تاريخ أياكس، التقدم لبرشلونة بنتيجة 1-2. وأضاف سافيولا الهدف الثالث ليصبح الأمر 1-3 بعد خطأ من فرانك دي بور في اللعب من الخلف. وسيطر برشلونة على اللقاء، وسجّل نوليتو الهدف الرابع ليتقدم 1-4 على الأرينا.

إعلان إعلان

وقلّص هونتيلار الفارق برأسية ليصبح النتيجة 2-4، لكن نوليتو ردّ مجددًا ليجعلها 2-5. وبعد بناء هجمة جيدة من فان دير فارت، سجّل هونتيلار مرة أخرى ليصبح الأمر 3-5 في نهاية الشوط الأول.

وبدأ أياكس الشوط الثاني بقوة، لكن ريان بابل ودِرك بوريختر أهدرا التسجيل من مواقف واعدة. ثم سجّل سيم دي يونج الهدف الرابع ليصبح 4-5 إثر عرقلة في منطقة الجزاء. وأتيحت لبوريختر فرصة لإدراك التعادل 5-5، لكن حارس برشلونة خيسوس ماريانو أنغوي تصدى له.

وابتعد برشلونة في اللحظات الأخيرة بعدما سجّل سافيولا الهدف السادس ليصبح 4-6، ثم أضاف كريستيان تيو الهدف السابع ليجعلها 4-7. وتبعت ذلك تبديلات أخرى في الدقائق الأخيرة، لكن النتيجة بقيت على حالها. وجاءت صافرة النهاية بعد 84 دقيقة من اللعب.