أزمة قلبية تمنعه .. جوان لابورتا يغيب عن معسكر برشلونة في إنجلترا

سيغيب رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، عن معسكر الإعداد الذي سيخوضه الفريق الأول في إنجلترا هذا الأسبوع، وكذلك عن المباراة الودية ضد برمنجهام، وذلك بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب.

نجح الأطباء في علاج هذه الحالة، لكنهم أوصوا بالراحة التامة ومنعوه من السفر خلال الأيام المقبلة.

ونشر لابورتا عبر حساباته الرسمية توضيحًا لما حدث، وطمأن المشجعين، وشكر الطاقم الطبي الذي اعتنى به.

وكتب لابورتا: «سارت الأمور على ما يرام، ونجح الأطباء في معالجة اضطراب ضربات القلب؛ فقد عاد قلبي ينبض بانتظام مرة أخرى!».

وأضاف: «أنا ممتن للغاية للأطباء والممرضات والفريق الطبي الرائع في مستشفى برشلونة، بقيادة الدكتور جوردي مورييس، الذين قاموا بعمل ممتاز بأعلى درجات الاحترافية ولمسة إنسانية رائعة».

وفيما يتعلق بالجهاز الطبي للنادي وأقرب الناس إليه، تابع رئيس «البلوجرانا»: «أود أيضًا أن أتوجه بالشكر إلى الخدمات الطبية في برشلونة بقيادة الدكتور تشافي كوربيلا، وإلى مديرة مكتبي، مانانا جيورغادزي، التي نسقت كل شيء بكفاءة. كما أوجه كلماتي إلى الدكتور فالنتين فوستر وفريقه في مستشفى ماونت سيناي على نصائحهم السديدة التي منحتني الطمأنينة، وإلى الدكتور بروغادا الذي أوصى بالإجراء الطبي الذي تم اتباعه. وأخيرًا، أشكر عائلتي وأولادي وأصدقائي وكل من ساندني، شكرًا لكم جميعًا من أعماق قلبي."

أثارت هذه الأخبار ردود فعل سريعة وواسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غمر مشجعو برشلونة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتمني الشفاء العاجل له والعودة السريعة إلى مهامه.

وبعد استبعاد لابورتا من الرحلة، سيقود نائب الرئيس للشؤون الرياضية رافا يوستي الوفد في إنجلترا بصفته أعلى مسؤول حاضر.

ومن المقرر أن ينضم إلى معسكر الفريق في مركز «سانت جورج بارك» غدًا، الأربعاء، فور انتهاء اجتماع مجلس الإدارة.