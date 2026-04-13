دفع آريين روبن ويلفريد خينيه يوم الأحد. ولم يكن الدولي السابق لمنتخب هولندا راضياً عن تدخل خينيه في نقاش مع حكم.

يعمل روبن حالياً مدرباً لفريق إف سي غرونينغن تحت 14 عاماً. وقد لعب ذلك الفريق يوم الأحد ضد فريق فيكتوريا تحت 14 عاماً. ويلعب في ذلك الفريق ابن خينيه.

انتهت المباراة بفوز فيكتوريا 1-0، وهو متصدر الدوري. ويحتل إف سي غرونينغن المركز الثاني. وبعد نهاية اللقاء كان روبن يناقش الحكم، ثم جاء خينيه ووقف بجانبه.









في تلك اللحظة دفع روبن مقدم برنامج «Vandaag Inside» بعيداً وقال: «لا تتدخل في الأمر». ثم أمسك خينيه بالحاجز الإعلاني، ما جعله لا يتحرك.



