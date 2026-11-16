"أريد أن أشكره على كل شيء".. مارك فان بوميل يقدم رسالة مؤثرة للوكاكو بعد الاعتزال!

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تصدر مدرب منتخب بلجيكا مارك فان بوميل الإشادات بروميلو لوكاكو، بعدما أكد المهاجم الأسطوري اعتزاله المفاجئ لكرة القدم الدولية. ويسدل المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا الستار على مسيرة تاريخية مع المنتخب امتدت لأكثر من 16 عامًا وشهدت لحظات قياسية لا تُحصى.

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فان بوميل يشيد بقائد أسطوري

لا يزال الوسط الكروي البلجيكي يستوعب الرحيل المفاجئ لهداف منتخبه التاريخي. فقد أعلن لوكاكو رسميًا اعتزاله اللعب الدولي في سن 33 عامًا، تاركًا فراغًا هائلًا في صفوف المنتخب. ورغم أن فان بوميل لم يتولَّ قيادة الفريق إلا مؤخرًا، سارع إلى التعبير عن إعجابه بالمهاجم المخضرم، وتأثيره في غرفة الملابس خلال الفترة القصيرة التي عملا فيها معًا.

وقال فان بوميل في تعليقه الرسمي على الخبر، بحسب HLN: «نحترم قرار روميلو. رغم أنني لم أتمكن من العمل معه إلا لفترة قصيرة نسبيًا، فقد اكتسبت تقديرًا هائلًا له بوصفه إنسانًا، ولشخصيته وقيادته. لقد كتب روميلو التاريخ مع بلجيكا، ليس فقط بأدائه وأهدافه، بل أيضًا بما مثّله للمجموعة. أريد أن أشكره على كل ما قدمه للمنتخب».

مينيوليه يستعيد 16 عامًا من التألق

وقدم سيمون مينيوليه، حارس ليفربول السابق الذي يشغل الآن منصب المدير الفني في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، رؤية مؤثرة لاعتزال زميله السابق. فقد شارك المهاجم الملعب لسنوات عديدة قبل انتقاله إلى دور إداري، وهو يدرك أهمية إسهام لوكاكو في الهوية الوطنية. وشدد على أن المهاجم كان أكثر بكثير من مجرد هداف بارع أمام المرمى.

وأوضح مينيوليه: «قدم روميلو الكثير لبلجيكا على مدى أكثر من 16 عامًا. وإلى جانب أدائه الاستثنائي داخل الملعب، كان قائدًا حقيقيًا يتمتع بشخصية قوية وحضور مهم في غرفة الملابس. نحترم قراره، ونشعر بامتنان هائل لكل ما قدمه لمنتخبنا. إنه يترك معيارًا للاحترافية سيصعب على أي شخص بلوغه في السنوات المقبلة».

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جيل جديد يتسلم الراية

بينما ينصب التركيز على الاحتفاء بإنجازات لوكاكو، يتطلع الاتحاد البلجيكي بالفعل إلى المستقبل. ويترك رحيل المهاجم فجوة كبيرة في الخيارات الهجومية للفريق، لكن مينيوليه يعتقد أن الأساس الذي أرساه المخضرم سيساعد اللاعبين الأصغر سنًا مع توليهم أدوارًا أكثر بروزًا. ويأتي هذا الانتقال في وقت حاسم، بينما يخوض الفريق مباريات تنافسية ويعمل على تطوير نفسه.

وأضاف مينيوليه: «اليوم، أصبح جيل جديد مستعدًا للمضي بالفريق قدمًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإرث الذي يتركه. علينا الآن التطلع إلى الأمام والاستعداد لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بطموح مواصلة التطور بوصفنا فريقًا».

الإشادات تتوالى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونشرت الحسابات الرسمية لمنتخب بلجيكا على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة بهذه المناسبة، سلطت الضوء على رحلته منذ ظهوره الأول وهو مراهق في عام 2010 حتى أصبح نجمًا عالميًا. وجاء في البيان: «لقد كنت أكثر من مجرد هداف، فقد كنت قائدًا وشخصية قوية ومصدر إلهام لأجيال من مشجعي كرة القدم البلجيكية. لقد كتبت فصلًا مذهلًا في تاريخ منتخب بلجيكا. شكرًا على كل شيء، روميلو!».