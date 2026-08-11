"تكهنات غير صحيحة" .. أرني سلوت يكشف السر الحقيقي وراء رفضه لتدريب هولندا

تحدث آرني سلوت، المدرب السابق لليفربول، في حوار مع الصحفي ميكوس جوكا من صحيفة «ألجمين داجبلاد»، لأول مرة عن المحاولة الفاشلة التي بذلها الاتحاد الهولندي لكرة القدم لتعيينه مدربًا جديدًا لمنتخب الطواحين.

ويلاحظ المدرب البالغ من العمر 47 عامًا، الذي تم إقالته من ليفربول في أواخر مايو، انتشار العديد من التقارير غير الصحيحة في وسائل الإعلام.

ولهذا السبب، قرر سلوت أن يوضح موقفه قائلاً: «ظهرت خلال الأسابيع الماضية، ولا سيما في الأيام الأخيرة، تقارير مختلفة حول المنصب الشاغر في المنتخب الهولندي، أشارت إلى أنني انسحبت من العملية بعد مفاوضات مطولة حول أمور من بينها الراتب ومدة العقد. هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل أبداً إلى تلك المرحلة من المفاوضات».

وأضاف:"«الحقيقة هي أنه جرت محادثات مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم لفترة قصيرة. وهذا أمر منطقي تمامًا عندما يتم الاتصال بك لشغل منصب مهم وترغب في الحصول على صورة أوضح عن الدور والتوقعات، لكن في غضون أسبوع من المحادثة الأولى، أوضحت للاتحاد الهولندي أنني أرى مستقبلي القريب مرة أخرى في كرة القدم على مستوى الأندية».

وتابع:"«في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، أفضّل أن أكون يومياً في ملعب التدريب مع اللاعبين، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني. كان ذلك، ولا يزال، السبب الوحيد الذي دفعني إلى عدم مواصلة المحادثات وعدم الشروع في مفاوضات حول شكل العقد المحتمل».

ولا يستبعد سلوت تولي منصب مدرب المنتخب الهولندي في المستقبل. «أكنّ احترامًا كبيرًا للمنتخب الوطني وللاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أثني على الطريقة المهنية التي سارت بها المحادثات خلال ذلك الأسبوع.»

وأنهى تصريحاته:«أعتقد في الوقت الحالي أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال لديها الكثير لتقدمه لي. وسيكون شرفًا عظيمًا لي أن أمثل بلدي يومًا ما كمدرب للمنتخب الوطني. لكن هذا لم يكن الوقت المناسب بالنسبة لي».