أرسين فينجر مفاجأة سباق رئاسة الفيفا .. مدرب آرسنال السابق في مواجهة إنفانتينو

يزداد جياني إنفانتينو ثقةً في الاحتفاظ برئاسة الفيفا في انتخابات مارس. وقد أعلن ألكسندر تشيفيرين بالفعل ترشحه مجدداً لرئاسة اليويفا، في حين استبعد ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، الترشح لرئاسة الفيفا. لكن وفقاً لصحيفة "التايمز"، لا يزال معارضو إنفانتينو يأملون في ظهور مرشح قوي قبل إغلاق باب الترشيحات في 18 نوفمبر.

وبينما أوضح فيكتور مونتالياني، رئيس الكونكاكاف، أنه لا ينوي منافسته، يتردد اسم الأمير علي بن الحسين بين المرشحين المحتملين، وهو الذي سبق أن ترشّح ضد إنفانتينو في 2015، لكن ليس من الواضح ما إذا كان يرغب في المحاولة من جديد.





ووفقاً للصحيفة، فإن هناك مساعي جارية لإيجاد منافس آخر هو الفرنسي أرسين فينجر، المدرب التاريخي السابق لآرسنال. ويحظى فينجر باحترام واسع في عالم كرة القدم بصفته مسؤول تطوير اللعبة في الفيفا، وقد يقلب الموازين.