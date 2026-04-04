Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter Final
أرسنال يتعرض لإحراج في كأس الاتحاد الإنجليزي ويفقد أحد أعمدة الفريق الأساسية في سباق اللقب

لن يذهب أرسنال إلى ويمبلي. فقد تعرض فريق ميكيل أرتيتا لخسارة فادحة مساء السبت أمام ساوثهامبتون، الذي يلعب حاليًا في الدرجة الثانية بالإنجلترا. وسيتأهل الفريق القادم من جنوب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

في أرسنال، بقي عدد من النجوم الكبار على مقاعد البدلاء، بينما بدأ بعض الأسماء الكبيرة الأخرى المباراة كأساسيين. ومن بينهم غابرييل ومارتن أوديغارد وغابرييل مارتينيلي.


بعد 35 دقيقة، تقدم ساوثهامبتون على أرضه. أخطأ بن وايت في تقدير عرضية بشكل فادح، مما سمح لروس ستيوارت بالاستلام والتسجيل: 1-0.

بعد الاستراحة، أشرك أرتيتا فيكتور جيوكيريس. لم يحتج السويدي، الذي يمر حالياً بأفضل حالاته، سوى ثماني دقائق لتسجيل هدف التعادل.

بعد ذلك بوقت قصير، وقعت كارثة على أرسنال. تعرض غابرييل لإصابة واضطر إلى مغادرة الملعب متألمًا. وحل محله ويليام ساليبا.

بدون غابرييل، انهار أرسنال في الدقائق الأخيرة. أرسل توم فيلوز الكرة إلى شيا تشارلز على حافة منطقة الجزاء، الذي سددها بقوة لتتجاوز كيبا: 2-1.

