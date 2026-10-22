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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoإيفرتون
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أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون يسعى لوضع حد لسلسلة أرسنال على ملعب الإمارات

آرسنال ضد إيفرتون
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
آرسنال
إيفرتون

بعد عودته المثيرة في النتيجة ليتعادل 2-2 مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، يعود آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا إلى ملعبه، حيث يضع سلسلته الممتدة لخمس مباريات دون هزيمة على المحك أمام إيفرتون، الذي لم يفز في مبارياته الست الأخيرة.

آرسنال ضد إيفرتون: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8
ملعب الإمارات

يستضيف آرسنال إيفرتون يوم السبت 24 أكتوبر 2026، الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا)، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

آرسنال يستمد الزخم من مواجهة أوروبية مثيرة أمام إيفرتون المتعثر

يعود آرسنال إلى شمال لندن بزخم كبير بعدما انتفض لينتزع تعادلًا مثيرًا بنتيجة 2-2 خارج أرضه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء. وبعد فوزين متتاليين محليًا على ليدز يونايتد (2-1) ونوتنجهام فورست (1-0)، لم يخسر فريق ميكيل أرتيتا في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات. ويستقبل آرسنال فريق إيفرتون الذي يمر بفترة صعبة، ويبحث عن حلول عقب خسارته على أرضه أمام تشيلسي 2-0 وتعادله مع هال سيتي 2-2.

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المواجهة الأبرز: إيبريتشي إيزي ضد جاراد برانثويت

صانع ألعاب متألق: أشعل إيبريتشي إيزي انتفاضة آرسنال في ميونخ منتصف الأسبوع، إذ سجل هدفًا رائعًا بعد مشاركته بدلًا من بوكايو ساكا في وقت مبكر من المباراة. وستختبر تنقلاته السلسة بين الجناح الأيسر والمساحات في العمق انضباط إيفرتون الدفاعي.

ركيزة دفاعية: يشكل جاراد برانثويت دعامة دفاع إيفرتون إلى جانب جيمس تاركوفسكي. وعليه التفوق في الالتحامات بوسط الدفاع وإبعاد الكرات، والحد من المساحات المتاحة لكاي هافيرتز وديكلان رايس عند تقدمهما المتأخر إلى منطقة الجزاء.

التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

آرسنال (4-2-3-1): رايا؛ تيمبر، كونسا، جابرييل، كالافيوري؛ رايس، جيمارايش؛ مادويكي، أوديجارد، إيزي؛ هافيرتز.

إيفرتون (4-2-3-1): بيكفورد؛ ميتلاند-نايلز، تاركوفسكي، برانثويت، ميكولينكو؛ جارنر، أرمسترونج؛ رول، ديوسبري-هال، جريليش؛ باري.

نظرة على المباراة: يملك آرسنال، على الورق، أفضلية كبيرة للفوز على أرضه. ومع التعامل بحذر مع حالة بوكايو ساكا بعد خروجه المبكر في ميونخ، من المتوقع أن يعتمد أرتيتا بقوة على الانسجام الإبداعي بين مارتن أوديجارد وإيبريتشي إيزي في وسط الملعب لاختراق دفاع إيفرتون المتراجع.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد إيفرتون

4-2-3-1
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آرسنال
آرسنال
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إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
4-2-3-1
دافيد رايادافيد راياريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريبين وايتبين وايتجابرييلجابرييلإزري كونساإزري كونسامارتين أوديجاردمارتين أوديجاردبرونو جيمارايشبرونو جيمارايشديكلان رايسديكلان رايسإيبيريشي إيزإيبيريشي إيزبوكايو ساكابوكايو ساكاكاي هافرتيسكاي هافرتيسجوردان بيكفوردجوردان بيكفوردفيتالي ميكولينكوفيتالي ميكولينكوجاراد برانثوايتجاراد برانثوايتجيمس تاركوسكيجيمس تاركوسكيأينسلي مايتلاند نيلزأينسلي مايتلاند نيلزجاك جريليشجاك جريليشH. ArmstrongH. Armstrongكيرنان ديوسبري هالكيرنان ديوسبري هالجيمس جارنرجيمس جارنرميرلين رولميرلين رولثيرنو باريثيرنو باري
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
4-2-3-1
آرسنال

التشكيلة الأساسية

إيفرتون

المدرب

  • ميكيل آرتيتا
  • ديفيد مويس

سيفتقد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا خدمات ويليام ساليبا في هذه المباراة، إذ يرد اسم قلب الدفاع حاليًا ضمن قائمة المصابين. ولن يتوفر كريستوس تزوليس وبييرو هينكابي أيضًا، فيما لم يُؤكد أي تشكيل أساسي محتمل قبل المباراة. ومن المتوقع صدور مزيد من المستجدات مع اقتراب موعد انطلاقها.

لا توجد إصابات أو إيقافات معلنة في صفوف فريق ديفيد مويس، المدير الفني لإيفرتون، في هذه المرحلة، لكن التشكيلة المؤكدة لم تُعلن بعد. وستُضاف المستجدات عند توفرها.

النتائج الأخيرة

آرسنال

آرسنال - المستوى

برايتون
خ3-0
ليدز
ف2-1
ليل
ف3-0
فورست
ف0-1
بايرن ميونخ
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إيفرتون

إيفرتون - المستوى

توتنهام
ت0-0
وولفرهامبتون
ف1-0
ابسويتش
ف1-0
هال سيتي
ت2-2
تشيلسي
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

فاز آرسنال في ثلاث من آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات وخسر اثنتين. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 0-1 خارج أرضه على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب خلال هذه الفترة على ليدز يونايتد 2-1 في الدوري وليل 3-0 في دوري أبطال أوروبا. وجاءت إحدى خسارتيه أمام برايتون بنتيجة 3-0، فيما تلقى الخسارة الأخرى أمام إبسويتش تاون، لكنه حقق أيضًا فوزًا بنتيجة 4-2 على الفريق نفسه في كأس كاراباو. وسجل آرسنال تسعة أهداف واستقبل ستة في هذه المباريات الخمس.

حقق إيفرتون فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 0-2 أمام تشيلسي، بعدما تعادل 2-2 مع هال سيتي في الأسبوع السابق. ويُعد فوزه 1-0 على إبسويتش تاون أبرز نتائجه خلال هذه الفترة، كما تعادل 0-0 مع توتنهام هوتسبير. وسجل فريق مويس أربعة أهداف واستقبل أربعة في هذه المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

آرسنالتعادلإيفرتون
3
2
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
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آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
1
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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آرسنال
آرسنال
0
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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آرسنال
آرسنال
2
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إيفرتون
إيفرتون
1
انتهت
6الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز آرسنال 2-0 على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز آرسنال بثلاث وتعادل في واحدة ولم يخسر أي مباراة أمام إيفرتون. وجاء التعادل الوحيد في تلك الفترة على ملعب جوديسون بارك في أبريل 2025 بنتيجة 1-1، بينما حقق آرسنال أيضًا فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 في مايو 2024.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
7700197+1221
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
7601115+618
ف
ف
خ
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
7511235+1816
ف
ف
ف
ف
ت
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
74121713+413
ف
ف
خ
ت
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
733198+112
ف
خ
ف
ت
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7241138+510
خ
ت
ف
ت
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
724196+310
ت
خ
ت
ف
ت
8
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
724187+110
خ
ت
ف
ت
ت
9
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
723287+19
خ
ت
خ
ت
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
73041115-49
خ
ف
خ
ف
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
72231014-48
خ
خ
ف
خ
ت
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
7223711-48
ف
ت
ف
خ
ت
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
7142101007
ت
ت
ت
خ
ت
14
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
7214917-87
خ
ف
ت
خ
ف
15
بورنموثبورنموثبورنموث
7133913-46
ف
خ
خ
ت
ت
16
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
7133610-46
ف
ت
خ
ت
ت
17
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
7205614-86
خ
ف
ف
خ
خ
18
فولهامفولهامفولهام
7124710-35
ف
خ
ت
ت
خ
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
712459-45
خ
خ
خ
ف
ت
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
7115614-84
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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