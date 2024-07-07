"أرسلوه للوحدة أو الخلود، الاتحاد يستحق الأفضل" .. هجوم لاذع على كريم بنزيما

المهاجم الفرنسي ارتبط بالأزمات منذ وصوله للدوري السعودي

يتعرض كريم بنزيما مهاجم الاتحاد لهجوم قاسٍ من جمهور وإعلام ناديه بعد ارتباطه بالمشاكل والأزمات منذ انضم للفريق بداية الموسم الماضي، لكن الأمر تطور في الساعات الأخيرة وتحول إلى مطالبة بالتخلي عنه.

المهاجم الفرنسي ارتبط بأزمة رحيل المدرب السابق نونو سانتو عن الفريق، ثم رفض اللعب تحت قيادة خليفته مارسيلو جاياردو، بجانب تواضع مستواه المخيف وما قيل عن مشاكله مع عبد الرزاق حمدالله، وأخيرًا جاءت أزمته مع الرئيس الجديد لؤي ناظر وما أشيع حول رفضه التعاقد مع المدرب ستيفانو بيولي وتدخله في تعاقدات النادي.

الصحفي محمد أبو هداية اكتفى كما يبدو بتلك المشاكل والأزمات من مهاجم ريال مدريد السابق، ولذا طالب الاتحاد بالتخلي عنه والتعاقد مع مهاجم أفضل وأكفأ.

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إذ كتب عبر منصة إكس "طالما هذا اللاعب مستمر في الاتحاد .. فالحلول أياً كانت ستكون مؤقته والمشكلة مستمرة ولن تتوقف .. قرار انتقاله لأي نادٍ هو الأنسب، أرسلوه للوحدة أو الخلود، الاتحاد يستحق الأفضل والأكفأ والأجدر منه".

يُشار إلى أن بنزيما ارتبط خلال يناير الماضي بالانتقال إلى الأهلي والشباب لكنه استمر مع الاتحاد في النهاية.