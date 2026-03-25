أرخص تذاكر كأس العالم 2026: دليلك لمتابعة مباريات الجزائر ومصر والمغرب بأقل تكلفة

نحن الآن في مرحلة العد التنازلي بالأسابيع، وليس الشهور، حتى يتم ركل الكرة الأولى في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

ليس من المستغرب أن الطلب على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 مرتفع للغاية، خاصة لبعض المواجهات المعينة، مثل مباريات الدول المضيفة. ومع ذلك، ستكون هناك مقاعد متاحة في مباريات معينة، خاصة خلال مرحلة المجموعات، والتي قد يكون من السهل الوصول إليها قليلاً.

دع GOAL يأخذك عبر أحدث معلومات تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأماكن التي يمكنك العثور فيها على أرخص التذاكر.

ما هي أرخص تذاكر كأس العالم 2026 حالياً؟

بناءً على قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار فيفا المبكرة، وأدنى الأسعار المتاحة علناً، إليك أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حالياً في السوق. الأسعار عرضة للتغيير بسبب التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيب المباراة (التاريخ) الملعب السعر المتوقع #1 تونس ضد اليابان (20 يونيو) استاد BBVA (غوادالوبي) $161+ #2 جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (24 يونيو) استاد BBVA (غوادالوبي) $188+ #3 الأردن ضد الجزائر (22 يونيو) استاد ليفي (سانتا كلارا) $234+ #4 الجزائر ضد النمسا (27 يونيو) استاد أروهيد (كانساس سيتي) $256+ #5 المغرب ضد هايتي (24 يونيو) مرسيدس بنز (أتلانتا) $271+ #6 مصر ضد إيران (26 يونيو) لومن فيلد (سياتل) $299+ #7 تونس ضد هولندا (25 يونيو) استاد أروهيد (كانساس سيتي) $359+ #8 هولندا ضد فائز الملحق الأوروبي B (20 يونيو) استاد NRG (هيويتن) $370+ #9 أستراليا ضد فائز الملحق الأوروبي C (13 يونيو) BC Place (فانكوفر) $394+ #10 النرويج ضد السنغال (22 يونيو) متلايف (نيو جيرسي) $408+

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام. التصنيفات تعكس أعلى الأسعار المرجعية المعلنة وقت الكتابة.

ما هي أرخص الفرق للمتابعة في كأس العالم 2026؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم حالياً بشكل كبير من فريق لآخر. ينبع الفرق بين الأرخص والأغلى من عدة عوامل، بما في ذلك علاوة الدولة المضيفة، والتسعير القائم على السوق، ومكان المباراة.

هولندا: قد تتوقع دفع مبالغ طائلة لمشاهدة أحد كبار المنتخبات الأوروبية، ولكن هذا ليس هو الحال دائماً. على الرغم من احتلال هولندا المركز الثاني في البطولة ثلاث مرات سابقاً، إلا أن تذاكر هولندا هذا الصيف منخفضة بشكل مفاجئ.

مباريات هولندا ضد اليابان، تونس، ودولة أوروبية غير معروفة مقررة في ملاعب ذات سعة عالية في الولايات المتحدة، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار منخفضة. كما أن مواجهاتهم ليست "عناوين رئيسية" مثل المباريات التي تشمل ميسي أو رونالدو، مما يقلل الضغط على الأسعار.

الجزائر: قد تكون الجزائر بصدد ظهورها الخامس في كأس العالم، لكنها لم تتواجد في النهائيات منذ 2014. يفتتحون مشوارهم ضد حامل اللقب الأرجنتين، والطلب هناك مرتفع جداً بسبب ميسي. ومع ذلك، بعد تلك المواجهة، ينخفض الطلب على تذاكر الجزائر حيث يواجهون الأردن والنمسا، مما يمنح المشجعين فرصة أفضل وتكلفة أقل.

تشمل الفرق الأخرى الأرخص في متوسط الأسعار: كاب فيردي، تونس، السعودية، كوراساو، مصر، ونيوزيلندا.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

أعلن فيفا أن التذاكر بدأت من 60 دولاراً لبعض مباريات المجموعات، وقد تصل إلى 6,730 دولاراً للمباراة النهائية.

دور المجموعات (باستثناء المضيفين): $60 - $620

دور المجموعات (مباريات المضيفين): $75 - $2,735

دور الـ 32: $105 - $750

دور الـ 16: $170 - $980

ربع النهائي: $275 - $1,775

نصف النهائي: $420 - $3,295

النهائي: $2,030 - $7,875

كيفية الحصول على التذاكر

يمكن شراء التذاكر عبر موقع FIFA الرسمي. ستكون هناك "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" في أوائل أبريل بنظام أسبقية الحجز. كما يتوفر سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع (FIFA Resale Marketplace) كخيار آمن للتبادل.

المدن والملاعب المستضيفة

تقام البطولة في 16 مدينة:

كندا: تورونتو، فانكوفر.

تورونتو، فانكوفر. المكسيك: غوادالوبي، مكسيكو سيتي، مونتيري.

غوادالوبي، مكسيكو سيتي، مونتيري. الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيو جيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل.

تذاكر الضيافة (Hospitality): تبدأ من 1,400 دولار للمباراة الواحدة وتصل إلى باقات شاملة لكل مباريات ملعب معين بأسعار تبدأ من 8,275 دولار.