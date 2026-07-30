أديداس والنصر.. قميص جديد يجمع أصالة الهوية السعودية والطموح العالمي

كشفت أديداس مع نادي النصر عن الطقم الأساسي للفريق لموسم 2026/2027 تحت عنوان "نشارك هويتنا مع العالم"، احتفالاً بالإرث والثقافة السعودية والعلاقات العالمية المتنامية للنادي.

استُلهم التصميم من الطوابع البريدية؛ إحدى أكثر رموز التواصل والتبادل الثقافي شهرة في العالم، ويعيد تشكيل لغة مرئية مألوفة من خلال هوية نادي النصر. حملت الطوابع على مدى الأجيال القصص والتقاليد والثقافة عبر الحدود. ويستمد الطقم الأساسي لموسم 2026/2027 الإلهام من هذا الإرث ويحوّله إلى تعبير عصري للهوية السعودية.

يأتي هذا القميص باللون الأصفر الأسطوري لنادي النصر إلى الساحة العالمية ليعكس نادياً متأصلاً بعمق في إرثه مع تزايد تواصله مع المشجعين حول العالم. فهو تصميم يجمع بين الفخر المحلي والأبعاد العالمية لينقل روح النادي إلى ما بعد حدود الرياض.

ومع استمرار نادي النصر في توسيع بصمته العالمية، يصبح الطقم الأساسي لنادي النصر رمزاً لذلك التطور المُصمّم لربط المجتمعات والاحتفال بالثقافة وتقريب المشجعين من النادي في أي مكان.

Adidas

صُمّم ليوفر الأداء والراحة حيث يدمج هذا القميص تقنية أديداس AEROREADY للمساعدة على الحفاظ على راحة اللاعبين والمشجعين في كل لحظة من المباراة.

من جانبه، قال بلال فارس، مدير عام أديداس الأسواق الناشئة: "لطالما كانت الطوابع البريدية تحمل أكثر من مجرد رسائل، فهي تحمل الثقافة والقصص والهوية عبر العالم. ويعكس الطقم الأساسي لهذا الموسم نفس الفكرة: نادي متأصل في إرثه ويشارك قصته مع الجمهور العالمي ويجلب هوية نادي النصر إلى الحياة بطريقة جديدة."

وقال بيدرو سوتو مايور، رئيس مسؤولي التحول في نادي النصر: "لكرة القدم والهوية القدرة على ربط الناس مهما كانت المسافات. يحكي هذا الطقم الأساسي قصة نادي يفتخر بجذوره ويثق بمستقبله ويلتزم بمشاركة الثقافة السعودية مع ملايين المشجعين من حول العالم."

يعتبر الطقم الأساسي لموسم 2026/2027 رمزاً للهوية من الرياض إلى بقية العالم، إذ صُمّم للسفر والتواصل والإلهام. تستمر أديداس مع نادي النصر بسرد القصص المتأصّلة في جذورها والتي صممت لتلائم كل مكان يذهبون إليه.

سيتوفّر الطقم الأساسي لنادي النصر 2026/2027 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وأسواق مختارة قريباً.