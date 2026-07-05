أديداس تقدم مجموعة "CHAOS VS CONTROL" والتي تحتوي على ألوان جديدة من أحذية F50 وPREDATOR

تكشف أديداس اليوم عن مجموعة "Chaos vs Control"، لتعيد إحياء روح المنافسة على أرض الملعب بين حذاء F50 الذي يركز على السرعة وحذاء Predator المصمم بدقة. صممت هذه المجموعة لأهم لحظات كرة القدم، حيث ستخطف الأضواء خلال المراحل النهائية لكأس العالم فيفا 2026.
يأتي حذاء Predator Elite FT بلون أبيض أخّاذ، ويتميّز بخطوط توربو شمسية وتفاصيل سوداء. ويتميز الحذاء بجزء NANOSTRIKE+ عُلوي شبكي أُعيد ابتكاره يجمع بين النعومة والخفّة وعناصر ثبات مُدمجة لدقة أخّاذة. يوفر اللسان الأسطوري القابل للطي سطحاً مثالياً للتسديد، بينما يعزّز لوح نعل STRIKEFRAME من الثبات والرشاقة في كافة الاتجاهات. توفر تقنية POWERSPINE ثباتاً إضافياً لوسط القدم لتسديدات أقوى.
يتميز حذاء F50 المصمم للسرعة بقاعدة بيضاء مع خطوط أُرجوانية شمسيّة وتفاصيل توربو شمسية. صمّم حذاء F50 للاعبين الذين يتألقون خلال لحظات الفوضى ليطلق العنان لخطوات لا مثيل لها والكثير من الفوضى.
يتميّز حذاء F50 Elite بجزء عُلوي FIBERTOUCH الذي يوفر دعماً خفيف الوزن وراحة في الأماكن اللازمة فقط، بالإضافة إلى SPRINTWEB وهو قوام ثُلاثي الأبعاد عالي الدقة لتحكم مُعزّز بالكرة خلال السرعات العالية. يضمن لسان COMPRESSIONFIT TUNNEL ثباتاً مثالياً لحركة متعددة الاتجاهات بينما يزيد SPRINTFRAME 360 من التسارع والسرعة في كل اتجاه.
تستمر المجموعة بدعوة أديداس الحالية للاعبين حول العالم "لاختيار واحد" — الفوضى أو التحكم. صمّم Predator لمن يتحكم بنسق المباراة بدقة وقوة، بينما صمّم F50 لمن ينشر الفوضى.
سيتوفر حذاء F50 Elite وPredator Elite Fold-Over Tongue ابتداءً من 8 يوليو لدى مجموعة مختارة من المتاجر وعبر الإنترنت على adidas.com.
كجزء المجموعة، تقدم أديداس أيضاً ألوان جديدة لعلامتي F50 Sparkfusion وCopa، لتزيد بذلك الاختيارات المُتاحة للتصاميم الرياضيّة.