أديداس تتوسع بمجموعة HYPERBOOST مع ألوان HYPERBOOST EDGE الجديدة وإطلاق HYPERBOOST EUPHORIA

تتوسع أديداس بمجموعة Hyperboost مع ألوان Hyperboost Edge الجديدة وإطلاق تصميم Hyperboost Euphoria الجديد بالكامل، مُقدمةً بذلك تصميمين فريدين من نوعهما يتميّزان بأحدث ابتكار للحشوات لدى أديداس. تأتي تقنية Hyperboost إلى أحذية الجري الرياضيّة وألبسة الشوارع لتجمع الراحة واستعادة الطاقة بتصميم معاصر.

صمم حذاء Hyperboost Edge ليوفر راحة ثابتة على الطريق، حيث يتميز الحذاء بحشوة Hyperboost Pro وهي منصة خفيفة الوزن بارتفاع 38 مم يوفر هبوطاً ناعماً واستعادة متجاوبة للطاقة ودعماً يدوم طويلاً خلال الجري. ويُعزز جزء Primeweave عُلوي خفيف الوزن التهوية والمرونة في الوقت الذي يخفف فيه من التهيّج عبر مقدمة القدم ليوفر الراحة من الخطوة الأولى وحتى الأخيرة.

يوفر نعل LIGHTTRAXION تحت القدم مع أجزاء Continental™ مطاطية لمقدمة القدم موضوعة بشكل استراتيجي ثباتاً واحتكاكاً موثوقاً على الأرض عبر مجموعة متنوعة من ظروف الجري على الطرق دون إضافة أيّ وزن غير ضروري. وتعمل عناصر الكعب المصنوعة بتقنية ثُلاثية الأبعاد مع منصة أوسع لتوفير ثبات ومرونة معزّزة وقياس آمن عبر حركات وأشكال القدم المختلفة.

توسّع أديداس أوريجينالز هذه التشكيلة لتتجاوز حدود الجري الرياضي، وتقدم حذاء Hyperboost Euphoria، وهو تصميم جديد مستوحى من ابتكار Hyperboost Edge وأُعيد تصميمه للارتداء اليومي. يجمع حذاء Hyperboost Euphoria المُصمّم حول المبدأ القائل أن الراحة تأتي أولاً بين حشوة Hyperboost وحشوة منحوتة ومنصة عريضة وكعب ممتد لتوفير ثبات واثق وراحة خفيفة الوزن وأسلوب جمالي متطور وجريء مصمّم للحياة خارج أوقات الجري.

قالت إلكا ليبمان، نائبة الرئيس لتصميم الأحذية، أديداس أوريجينالز: "عندما طورنا Hyperboost Euphoria، كنا نفكر بمن يتألق بأسلوب مميّز مستوحى من الرياضة؛ لذلك فإن LIVE HYPER هو نداء العلامة لجيلٍ جديد يعطي الأولوية للعفوية والراحة والطاقة، ويسمح للحركة بأن تقوده نحو الغير متوقع. يتحدى هذا الأسلوب ليس فقط كيفية الشعور بالحذاء، ولكن أيضاً كيف يمكن أن تشعر الحياة."

متوفر بتصميمين، مع حذاء Hyperboost EPHR ببنية شبكة جريئة من TPU وأسلوب واسع مستوحى من موضة الشوارع، بينما يوفر حذاء Hyperboost EPHR LT تعبيراً أخف وزناً من خلال جزء عُلوي شبكي أحادي شبه شفاف يكشف عن هيكل التصميم الخارجي تحته.

يعود حذاء Hyperboost Edge باللون الأبيض والشمسي الجديد للنساء وحذاء باللون الأبيض ذو هالة للرجال، بينما يأتي حذاء Hyperboost Euphoria بإصدار EPHR وEPHR LT. تتوفر تشكيلة Hyperboost ابتداءً من اليوم في متاجر أديداس وadidas.com ولدى بعض شركائنا في التجزئة.





Adidas





Adidas



