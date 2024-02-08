أخلاق الفرسان.. رونالد كومان يدافع عن تشافي!

المدرب الهولندي يروي كواليس ما يعنيه أن تكون مدرب برشلونة

أدلى مدرب هولندا الحالي وبرشلونة السابق رونالد كومان بتصريحات دافع فيها عن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي الذي تنتهي ولايته في النادي الكتالوني بنهاية الموسم.

وقال كومان في تصريحات لبرنامج "جود مورنينج إيريديفيزي" المختص بأنباء الدوري الهولندي عبر شبكة "إي إس بي إن": "أتفهم تشافي جيدًا، أن تكون مدربًا لبرشلونة أصعب بكثير من أن تكون لاعبًأ، إنه هجوم واضح على صحتك الذهنية!".

وأردف المدرب الذي خلفه تشافي في مقعد تدريب البلوجرانا: "إنها أصعب تجربة مررت بها على الإطلاق، لقد عانيت من الضغط والتوتر طيلة الوقت" مشيرًا إلى أنه عانى أكثر من تشافي بسبب أنه "كان على خلاف مع لابورتا".

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وأردف: "اللعب لبرشلونة أكثر متعة من أن تكون مدربًأ، بالنسبة لتشافي الذي يعد ابن النادي أنا متأكد أنه لاحظ ذلك".

كما شدد كومان أن تشافي "حين أتى من قطر لم يكن معتادًا على تلقي تقييمات سيئة، كان يحظى بالإشادة فقط" وأنه حين "تصوب الصحافة المسدس عليك، فإن الأمور لا تسير بشكل جيد، وتكون كل الأخطاء فقط أخطاء المدرب".