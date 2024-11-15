أخضر الشاطئية يحقق فوزه الأول في كأس نيوم على حساب المنتخب الألماني

فوز مهم

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، فوزه الأول في بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لكرة القدم الشاطئية لمنتخبات الرجال.

و أنتصر المنتخب السعودي على المنتخب الألماني بنتيجة 7-6، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحقق بذلك فوزه الأول في البطولة بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام المنتخب الإنجليزي بنتيجة 1-4.

وفي المجموعة نفسها حقق المنتخب الإماراتي الفوز على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 6-5، ليتصدر بذلك المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه المنتخب الإنجليزي ب3 نقاط، ثم المنتخب السعودي بنقطتين، وأخيرا المنتخب الألماني بدون نقاط.

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وفي المجموعة الثانية حقق المنتخب الإسباني فوزه الثاني أيضا في البطولة عندما تغلب على المنتخب الصيني بنتيجة 13-1 ،بينما حقق المنتخب البرازيلي الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 6-5.