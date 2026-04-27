أخرج الهلال وتوُج بالدوري.. مانشيني يرفع أول ألقابه منذ اليورو مع إيطاليا!

هذه المرة الأمر حقيقي تماماً، فقد توج روبرتو مانشيني بطلاً لقطر. فاز المدرب السابق للمنتخب الإيطالي بالبطولة على رأس فريقه السد، بعد فوزه اليوم بنتيجة 3-2 على الشمال، صاحب المركز الثاني في الترتيب والذي تخلّف بفارق 5 نقاط.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها مانشيني بلقب دوري مختلف، بعد إيطاليا، على رأس فريق إنتر، وإنجلترا، مع مانشستر سيتي، وكانت أهداف عفيف وروبرتو فيرمينو وباولو أوتافيو حاسمة، حيث قضت على أهداف بونديجا ولاعب إنتر السابق موريلو.





على الرغم من الاحتفالات المبكرة الأسبوع الماضي، عاد الشمال بشكل مثير إلى فارق نقطتين عن السد بقيادة المدرب الإيطالي، بعد أن مُنح الفوز 3-0 في المباراة قبل الأخيرة من الدوري، بسبب خطأ في تشكيلة نادي قطر، الذي أشرك في المباراة ضد صاحب المركز الثاني لاعباً غير مؤهل للعب.

لكن مانشيني حسم الأمر في المباراة الحاسمة بين السد والشمال. وانتهى الترتيب برصيد 45 نقطة للسد، و40 نقطة للشمال.

حيث احتفل السد في غرفة الملابس على أنغام أغنية "Freed from desire" بعد إقصاء فريق الهلال بقيادة سيموني إنزاجي من دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح،معتقدين أنهم فازوا بالدوري أيضاً، واليوم تكرر المشهد، هذه المرة مع الكأس.

وعلى الرغم من خروجه من ربع نهائي دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح على يد فريق فيسيل كوبي الياباني، أثبت فريق السد على أرض الملعب أنه أفضل فريق قطري.

أربعة عشر فوزاً، وثلاثة تعادلات، وخمس هزائم، و56 هدفاً سجلها الفريق، مع أفضل هجوم في الدوري، بفضل 15 هدفاً سجلها عفيف و13 هدفاً سجلها فيرمينو، و30 هدفاً استقبلها.



















