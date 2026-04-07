أخبار سيئة لأياكس: صفقة بملايين اليوروهات ستغيب لأشهر

يتعيّن على يويري هيركنس التعامل مع انتكاسة قوية. فقد تعرّض حارس مرمى يونغ أياكس البالغ من العمر 19 عامًا لإصابة في كاحله مساء الاثنين خلال مباراة خارج أرضه أمام فيتيسه، ولن يشارك مجددًا هذا الموسم، بحسب ما أعلن أياكس على الموقع الرسمي للنادي.

واضطر الحارس إلى الخروج مبكرًا من مباراة أرنهيم. فبعد نحو عشرين دقيقة حدثت الإصابة أثناء تنفيذ ركلة مرمى، حيث بدا أن هيركنس شعر بألم واضح ولم يتمكن من مواصلة اللعب.

وبعد يوم واحد، أظهر الفحص الطبي أخبارًا سيئة. إذ تبيّن أن إصابة الكاحل خطيرة إلى حد يستلزم إجراء عملية جراحية، ما يعني انتهاء موسمه فورًا.

وكان هيركنس الخيار الأول هذا الموسم مع يونغ أياكس، وشارك في 19 مباراة في دوري «كيuken Kampioen Divisie».

وخلال ذلك استقبل 31 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه خمس مرات. وبإجمالي 1,639 دقيقة لعب، كان عنصرًا ثابتًا في التشكيلة.

وانتقل هيركنس إلى أياكس الصيف الماضي، بعدما ضمّه النادي مقابل نحو مليوني يورو قادمًا من سبارتا براغ. ووقّع في أمستردام عقدًا حتى منتصف عام 2030.

وتدرّج حارس المرمى في التشيك ضمن فئات الناشئين لدى أندية من بينها هرادتس كرالوفه وسبارتا براغ.