أخبار دوري روشن السعودي اليوم | الخليج يقترب من أفضل لاعب في اليونان، وعرض مفاجئ لحمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 16 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 16 يوليو 2024

الخليج يطلب ضم أفضل لاعب يوناني

تقدم نادي الخليج بطلب إلى برنامج الاستقطاب للتعاقد مع كوستانتينوس فوروتونيس صانع ألعاب أولمبياكوس اليوناني، والذي فاز بجائزة أفضل لاعب في اليونان عامي 2016 و2019.

وينتظر النادي حصوله على الموافقة لإتمام التعاقد مع صاحب الـ31 عامًا، إذ كان قد توصل معه لاتفاق بتدخل من المدرب جورجيس دونيس.

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القادسية يُجدد عقد لاعب وسطه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تجديد القادسية لعقد لاعب وسطه حسين النطار لموسم واحد، بحيث ينتهي صيف 2025.

اللاعب ساهم في صعود القادسية إلى دوري روشن الموسم الماضي وكان قد لعب الموسم السابق معارًا مع العدالة.

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