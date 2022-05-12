أخبار إيجابية لموسيماني قبل مواجهة الأهلي والعين

الأهلي يُواجه العين منتصف ديسمبر الجاري

يُواصل النادي الأهلي استعداداته لاستئناف دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث سيُواجه العين في الجولة الـ11 يوم 15 ديسمبر الجاري.

المدير الفني بيتسو موسيماني تلقى أخبارًا إيجابية حول حالة الثلاثي المصاب، ياسر المسيليم ومحمد المجحد وعلي الأسمري، والذي غاب عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

الثلاثي أصبح جاهزًا تمامًا للعب أمام العين، ويبقى قرار تواجدهم في الملعب بيد المدرب موسيماني، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية.

الأهلي كان قد تعادل مع الوحدة سلبيًا في لقاء ودي أقيم يوم أمس وشهد مشاركة الأسمري خلال الشوط الثاني.

الأهلي سيواجه أحد في مباراة ودية أخيرة قبل مواجهة العين، ومن المتوقع أن يُشرك موسيماني خلالها الثلاثي لمنحهم حساسية المباريات قبل مواجهة العين.