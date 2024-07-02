أخبار الهلال اليوم | 3 أندية تُطارد سلمان الفرج، ونيمار يختار نجمه المُفضل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 يوليو 2024.

النجم المخضرم أنهى رحلته مع الزعيم

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إلى أين سيذهب سلمان الفرج بعد الهلال؟..

طلب السماح من جماهير الهلال قبل أشهر، فماذا حدث؟

سالم الدوسري أبرز النجوم في تاريخ نادي الهلال..

كيليان مبابي تفوق على كثيرين في أعين نيمار، لكن من هو الأفضل؟

جوشان يكشف أبرز الصعوبات التي ستواجه السعوديين في أوروبا..

النجم البلجيكي هدف كبير للأندية السعودية