أخبار الهلال اليوم | هجوم عبد الغني على نيمار، والدوسري يستهدف القحطاني

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 23 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 أكتوبر 2023

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أمام مومباي .. سالم الدوسري يستهدف رقم القحطاني التاريخي

يخوض سالم الدوسري مساء اليوم أمام مومباي سيتي أولى مبارياته هذا الموسم في دوري أبطال آسيا، بعدما غاب عن أول مباراتين بسبب الإيقاف.

النجم السعودي يستهدف خلال اللقاء معادلة رقم المهاجم المعتزل ياسر القحطاني كأفضل هداف للهلال في تاريخ دوري الأبطال.

القحطاني يتصدر القائمة بـ18 هدفًا بعد إلغاء 3 أهداف من سجل بافيتمبي جوميس وتوقفه عند الهدف الـ17، فيما الدوسري لديه حاليًا 17 هدفًا ويحتاج هدفًا واحدًا للوصول للصدارة بجانب القحطاني وهدف آخر للانفراد بها.

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جيسوس عن إهدار الفرص: علينا النظر للشق الإيجابي

اعترف جورج جيسوس المدير الفني للهلال بوجود مشكلة لدى فريقه في استغلال الفرص، لكنه طالب الجميع بالنظر للشق الإيجابي في الأمر وهو القدرة على صناعة الفرص والذي وصفه بغير السهل.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مومباي سيتي "نعلم أننا سنواجه فريقًا سيبذل قصارى جهده لحماية مرماه، اللاعبون بدأوا ينسجمون مع أسلوب اللعب ونحن نتطور ونتحسن. تحسنا دفاعيًا بشكل واضح في المباريات الأخيرة وسنعمل على حل مشكلة الفرص الضائعة في التدريبات".

مُكره المدرب لا بطل .. جورج جيسوس يختار أجانب الهلال أمام مومباي سيتي كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اختيارات المدرب جورج جيسوس لخماسي الهلال الأجنبي خلال مواجهة مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين. صدم خالد الشنيف .. حسين عبد الغني يهاجم نيمار ويصفه بكلمة قاسية أكد حسين عبد الغني نجم كرة القدم السعودية المعتزل أن إصابة نيمار مفيدة جدًا للهلال والمدرب جورج جيسوس، مشيرًا إلى أن اللاعب أفسد منظومة لعب الفريق الهجومية.



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