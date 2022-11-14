أخبار الهلال اليوم | نصحية الصويلحي وبدء المعسكر الداخلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 نوفمبر 2022.

الهلال يبدأ معسكره الداخلي

بدأ الهلال معسكره الداخلي الذي يُقيمه في الرياض استعدادًا للمرحلة الثانية من الدوري السعودي التي ستبدأ في منتصف ديسمبر القادم عقب نهاية كأس العالم 2022.

وأنهى اللاعبون مران الأمس الذي تضمن تدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة ودخلوا المعسكر الذي سيتخلله 4 مباريات ودية.

المفرج يُواصل عمله ضمن برنامجه التأهيلي

واصل متعب المفرج تدريباته البدنية المختلفة ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له حاليًا بعد تعافيه من الإصابة.

وأدى اللاعب خلال مران الأمس تدريبات بالجري وأخرى متنوعة بالكرة وقد دخل مع زملائه في المعسكر الداخلي.

الصويلحي ينصح الهلال: كثفوا المباريات الودية

نصح الناقد الرياضي حمد الصويلحي نادي الهلال بتكثيف المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري السعودي نظرًا لأنها طويلة جدًا وستؤثر سلبًا على الفريق.

وأضاف "الهلال مطلوب منه تكثيف المباريات الودية ولعب 4-5 مباريات على الأقل، وإن كان ذلك صعبًا في ظل حالة النقص في اللاعبين بسبب تواجدهم مع المنتخبات السعودية".

الهلال ينتظر حُكم "كاس" بشأن قضية فرانكو

أنهت المحكمة الرياضية الدولية المرافعات الخاصة بقضية جابرييل فرانكو ضد الهلال، ومن المتوقع أن يصدر قرارها قبل نهاية العام الجاري.

الهلال و3 أندية سعودية تنتظر قرارات المحكمة الرياضية الدولية

الفرج يُشارك في تدريبات المنتخب السعودي

عاد سلمان الفرج قائد الهلال لتدريبات المنتخب السعودي مساء أمس في الرياض، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة أيسلندا الودية.

تدريبات المنتخب السعودي .. الفرج يُشارك وقرار خاص