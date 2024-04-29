أخبار الهلال اليوم | موقف مالكوم وميتروفيتش من مواجهة الاتحاد، ومفاجأة نيمار الجديدة

عودة ميتروفيتش ومالكوم قبل مواجهة الاتحاد في الكأس

لم يعد هناك أي شك في جاهزية الثنائي، ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم، لمواجهة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم غدٍ الثلاثاء في جدة.

صحيفة الرياضية أوضحت أن اللاعبين شاركا في جزء من مران الأحد الجماعي، وقد حصلا على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعب أمام العميد.

المهاجم الصربي كان قد فاجأ الجميع بعودة مبكرة من إصابته في العضلة الخلفية فيما تعافى الجناح البرازيلي من إصابته في مفصل القدم.