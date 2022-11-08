أخبار الهلال اليوم | ملعب مواجهة نيوكاسل، وسعادة بن نافل بالتفوق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 نوفمبر 2022.

بن نافل: لغة الأرقام خير دليل على تفوق الهلال إداريًا ورياضيًا

أبدى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي سعادته الكبيرة بإنجازات النادي الرياضية والإدارية، مشيرًا إلى أن نتائج الحوكمة التي صدرت أمس من وزارة الرياضة وكذلك دورة الألعاب الأولمبية السعودية خير دليل على تفوق الهلال إداريًا ورياضيًا.

إذ كتب عبر تويتر "لغة الأرقام خير برهان على ريادة الهلال في مختلف المجالات الرياضية والإدارية .. مكانة تليق بالكيان ويليق بها .. منجزات رياضية وإدارية ورقمية نقطف بها ثمار عمل وجهود ونتباهى بها. ساهمت في أن يستمر الهلال أولًا ومثالًا يحتذى".

الهلال يُواجه نيوكاسل في الملز

لن تُقام مباراة الهلال ونيوكاسل الودية في استاد الملك فهد الدولي كما كان متوقعًا، بل تقرر إقامتها في استاد الأمير فيصل بن فهد المعروف بالملز.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللقاء الذي يندرج ضمن فعاليات موسم الدرعية لن يُلعب في استاد الملك فهد الدولي نظرًا لبدء عمليات الصيانة والزراعة الشتوية والي ستتواصل لمدة شهرين تقريبًا، فيما لن يستطيع ملعب مرسول بارك استضافة اللقاء نظرًا لانشغاله بفعاليات موسم الرياض.

الفرج يغيب لمدة أسبوع عن تدريبات الأخضر

كشفت مصادر صحفية عن حاجة سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي والهلال للراحة لمدة أسبوع تقريبًا بعد تعرضه لإصابة في مفصل الكتف خلال مواجهة الأخضر وأيسلندا الودية يوم الأحد الماضي.

هل يغيب عن كأس العالم؟ الكشف عن مدة غياب الفرج

الإعلام الهلالي يحتفل بإنجازات النادي الرياضية والإدارية

احتفل الإعلام الهلالي يوم أمس بنجاح النادي على الصعيدين الإداري والمالي، وذلك بعد ظهور نتائج الحوكمة وتصدر دورة الألعاب الأولمبية السعودية في نسختها الأولى.

أفراح في الهلال وأحزان في الاتحاد .. البلوي يتورط في أزمة جديدة!