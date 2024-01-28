أخبار الهلال اليوم | مفاجأة نيمار السلبية، وحارس إنتر ميامي يتحدى نجم الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 يناير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 يناير 2024.

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حارس مرمى إنتر ميامي يتحدى ميتروفيتش

رفع دريك كاليندر حارس مرمى إنتر ميامي الأمريكي راية التحدي في وجه مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في كأس موسم الرياض يوم غدٍ الإثنين.

اللاعب أبدى سعادته بالتواجد في السعودية وأشاد كثيرًا بالتقدم العمراني والبنية التحتية في المملكة، وأضاف "أتوقع مباراة مثيرة وحماسية يوم الإثنين، الهلال فريق كبير ولديه نجوم كبار".

وأتم متحديًا المهاجم الصربي "صاحب الرقم 9 في الهلال مهاجم عالمي وخطير، هو هداف متميز وسأتدخل في تحدٍ لأمنعه من التسجيل في مرماي".



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