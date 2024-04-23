أخبار الهلال اليوم | مفاجأة كبرى في أجانب مواجهة العين، وحقيقة رسالة نيمار المثيرة للقلق

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 إبريل 2024.

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مستقبل نيمار مع الهلال لا يزال يثير الجدل..

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أصداء أزمة تأجيل مباراة الهلال والأهلي مستمرة..

النصر تحت مقصلة السخرية قبل مواجهة الهلال والعين..

مفاجأة جديدة من ميتروفيتش لنادي الهلال..

رسائل من العين للاعبي الهلال قبل اللقاء المصيري..

ماذا قال جيسوس في المؤتمر الصحفي للهلال؟

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الكويتي أحمد العلي يدير الديربي العربي المصيري بين الهلال والعين، لكن هناك من سمح لنفسه بالتشكيك في نزاهته لمجرد "زي"!

رد إماراتي على رسالة تهديد وليد الفراج للعين..

جدل من نوع آخر قبل المباراة المصيرية بين الهلال والعين على استاد المملكة أرينا..

الهلال يستعد لمواجهة مصيرية في الغد وهو ما زاد من الغضب تجاه تصرف ميشايل..