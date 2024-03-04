أخبار الهلال اليوم | مطالب بعقاب سافيتش، وتحذير الدعيع لجيسوس بشأن أجانب الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 مارس 2024.

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متعب المفرج يقترب من التدريبات الجماعية

بات متعب المفرج مدافع الهلال قريبًا من الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تخطيه مجموعة من الاختبارات العضلية والبدنية. اللاعب تعافى من إصابته في عضلة الساق ومن المتوقع أن يخضع لبرنامج إعداد بدني في النادي تمهيدًا لدخوله المران الجماعي.

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