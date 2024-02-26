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تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | مطالب بإيقاف نجوم الزعيم، والفرج أساسيًا أمام الاتفاق

Al Hilalدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 فبراير 2024.

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الفرج أساسيًا أمام الاتفاق

عاد سلمان الفرج أخيرًا للظهور في التشكيل الأساسي لمباريات الهلال في دوري روشن السعودي، حيث أعلن النادي تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق مساء اليوم في الجولة الـ21 والتي تضمنت اسمه.

التشكيل ضم كذلك الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد الأخبار عن إمكانية غيابه للإصابة، فيما تواجد ميشايل على مقاعد البدلاء.

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