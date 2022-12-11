أخبار الهلال اليوم | مركز التحكيم يقيد إدارة ابن نافل وفيفا يضخ أموالًا لخزينة الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق العاشر من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا…

انتهاء الراحة

من المقرر أن يعود الهلال لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، للاعبين.

وكان دياز قد منح لاعبيه راحة منذ 17 من أكتوبر الماضي، استغلالًا لفترة توقف دوري روشن الحالية، والتي ستستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، نظرًا لمشاركة السعودية في كأس العالم قطر 2022.

مركز التحكيم يقيد إدارة ابن نافل

أكد الإعلامي الرياضي عبد الله المرزوق أن إدارة الهلال لا ترغب في استمرار اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو في صفوف الفريق، موضحًا أنه على رأس قائمة الراحلين بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المرزوق أن منع النادي من التعاقدات بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي على خلفية قضية اللاعب محمد كنو، جعل المسؤولون مجبرين على الإبقاء على فييتو لنهاية الموسم.

🗣 عبدالله المرزوق:

هلاليين لا يرغبون بـ "فييتو" لكن مجبرين عليه ..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@abdullah_mrzog1 pic.twitter.com/fbh546ynWq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 11, 2022

سبعة ملايين ريال جديدة تدخل الهلال

بخلاف السبعة ملايين السابقين الذين دخلوا خزينة الهلال ضمن مبادرة دعم الأندية من وزارة الرياضة السعودية، تستعد خزينة الزعيم لاستقبال 7.6 مليون ريال جديدة.

صحيفة "الاقتصادية" السعودية أوضحت أن الهلال سيستفيد من هذا المبلغ نظير انضمام 12 لاعبًا منه لقائمة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة حال نجاح الأخضر في التأهل للأدوار الإقصائية في المونديال.