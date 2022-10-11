أخبار الهلال اليوم | مدرب الأرجنتين يتواصل مع الفرج وعرض رئاسة الزعيم على نصراوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق العاشر من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر الجاري..

مدرب الأرجنتين يتواصل مع الفرج

حرص أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين على الحديث مع سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، خلال وجوده في المدرجات اليوم، لمتابعة مواجهة الأخضر أمام بنما الودية.

وذهب المدرب للفرج للاطمئنان على قائد الأخضر، بعدما تعرض لإصابة في الكتف خلال الودية الماضية أمام أيسلندا.

📸 أحد أعضاء الطاقم الفني في منتخب #الأرجنتين يطمئن على إصابة سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي



(من: @AlkrbyAn )#السعودية_بنما pic.twitter.com/3T1msfy9EA — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 10, 2022

الأمير تركي بن خالد: "أنا نصراوي وعرض علي رئاسة الهلال"

أكد الأمير تركي بن تركي؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، على أنه كان قريبًا جدًا من تولي رئاسة نادي الهلال، على الرغم من أنه يشجع نادي النصر، كاشفًا عن أسباب عدم اكتمال الأمور. (طالع التفاصيل)

سيدات الهلال يعدن بمواجهة شعلة الشرقية

يعود فريق كرة القدم النسائي في الهلال بعد غدٍ السبت، لاستئناف مبارياته في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بمواجهة شعلة الشرقية.

ويحتل سيدات الزعيم المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، فيما يحل شعلة الشرقية في المركز السابع بنقطة واحدة.

وكانت سيدات الهلال قد توجن مؤخرًا أبطالًا لبطولة كرة القدم النسائية للصالات ضمن دورة الألعاب السعودية.