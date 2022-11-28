أخبار الهلال اليوم | مدة غياب صادمة للفرج وفيفا يتحمل رواتب ثنائي الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق 28 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

الهلال يواجه العدالة غدًا

اختتم الهلال تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة العدالة وديًا، غدًا الثلاثاء.

المباراة ستقام في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا، ولن تكون منقولة، إذ اتفق الفريقان على فرض السرية عليها.

فيفا يتحمل رواتب الشهراني والفرج

منتظر أن يتحمل الاتحاد الدولي "فيفا" رواتب ثنائي الهلال سلمان الفرج وياسر الشهراني، طوال مدة غيابهما عن الملاعب، وفقًا لبرنامج "حماية فيفا للأندية".

ويتعهد فيفا وفقًا لهذا البرنامج بتحمل رواتب كافة اللاعبين، الذين يتعرضون للإصابات مع منتخباتهم في كأس العالم.

غيابه سيطول .. الفرج يُعزز خسائر الهلال من كأس العالم

المصادر كشفت عن مدة غياب قائد المنتخب السعودي والزعيم سلمان الفرج عن الملاعب. (طالع التفاصيل)

أبو تريكة لنجم وسط المنتخب السعودي: فكر في الاحتراف أرجوك

وجه محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية المعتزل وأحد أعضاء فريق التحليل في قنوات "بي إن سبورتس" رسالة مهمة إلى محمد كنو لاعب وسط المنتخب السعودي طالبه خلالها بالتفكير جديًا في الاحتراف. (طالع التفاصيل)

هل يُستبعد من مواجهة المكسيك؟ .. كنو يغيب عن تدريبات السعودية

يواصل المنتخب السعودي استعداداته للمواجهة المصيرية أمام نظيره المكسيكي، ضمن مشواره في كأس العالم قطر 2022، لكن غاب عن المران الجماعي الليلة محمد كنو. (طالع التفاصيل)