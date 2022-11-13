أخبار الهلال اليوم | كورينثيانز يستهدف نجم الزعيم .. ومصير الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق 13 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا…

خسارة محتملة .. تطورات موقف سلمان الفرج من مواجهة الأرجنتين

يترقب الجمهور السعودي عن كثب موقف سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب الوطني، من المشاركة في مواجهة الأرجنتين الافتتاحية لمشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022.

الفرج كان قد تعرض لإصابة على مستوى الكتف في ودية أيسلندا خلال معسكر الإمارات، تسببت في غيابه عن مواجهة بنما الودية الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يعود إلى تدريباته بعد غياب

عاد فريق نادي الهلال إلى تدريباته الجماعية، بعدما حصل لاعبيه على إجازة استمرت حوالي 27 يومًا، وذلك بسبب استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم.

التدريبات بدأت بالجري على سرعات ومسافات مختلفة، قبل أن يخضع اللاعبون إلى تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة.

موعد انضمام الحمدان وثنائي الأولمبي للهلال

ينضم عبد الله الحمدان إلى تدريبات فريقه الهلال، بداية من يوم الخميس المقبل، وذلك بعد استبعاده من القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022.

كما ينضم محمد القحطاني ومصعب الجوير إلى تدريبات الهلال الخميس أيضًا، بعد انتهاء مشاركتهما مع المنتخب الأولمبي في منافسات غرب آسيا.

ثنائي الهلال والنصر على رادار كورينثيانز

أكدت صحيفة "the goa spotlight" البرازيلية، على أن نادي كورينثيانز يضع عينه على ثنائي الهلال والنصر من أجل ضمهما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن كورينثيانز يريد ضم أندرسون تاليسكا لاعب النصر، وميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال.