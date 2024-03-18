أخبار الهلال اليوم | "قصف جبهة" جديد من البليهي للنصر، وهدية الإدارة لجيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 مارس 2024.

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مدافع الهلال يسخر من صديقه النصراوي

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جدل كبير في الساعات الأخيرة حول الأسماء

الاتحاد السعودي اتخذ قرارًا بتقليص قوائم أندية دوري روشن الموسم القادم

قرارات جديدة للمدرب روبرتو مانشيني

الهلال عزز رقمه القياسي بالفوز الأخير على ضمك

الهلال وصل لـ29 انتصارًا متتاليًا في رقم قياسي في تاريخ كرة القدم، لكن هناك بعض المشككين..

هل يوافق خالد العيسى ويرضخ في الأخير؟

لأن السير بخطى ناجحة ثابتة "يغيظ" المنافسين..

رد قوي جدًا من مدرب الهلال!

تصريحات غاضبة من مدرب ضمك

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