أخبار الهلال اليوم | "قصف جبهة" جديد من البليهي للنصر، وهدية الإدارة لجيسوس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 مارس 2024.
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فيديو | ساخرًا من صديقه النصراوي .. علي البليهي: "لا أعرف معنى هاردلك"
مدافع الهلال يسخر من صديقه النصراوي
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