أخبار الهلال اليوم | قرعة كأس الملك وتدريبات خاصة للفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 نوفمبر 2022.

الفرج يتدرب بالدراجة

أدى سلمان الفرج قائد الهلال والمنتخب السعودي تدريبات بالدراجة الثابتة يوم أمس ضمن معسكر الأخضر المقام حاليًا في أبو ظبي، وذلك بناءً على توجيهات الجهازين الطبي والفني للمنتخب.

مصادر لصحيفة الرياضية السعودية وصفت حالة اللاعب بالمطمئنة لكنها أكدت أن مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم مرهون بقرار الجهاز الطبي.

الفرج كان قد غاب عن الودية الأخيرة أمام هندوراس بسبب معاناته من الإنفلونزا.

الهلال ينتظر معرفة منافسه في كأس الملك

تجرى اليوم في الدرعية قرعة كأس الملك للموسم الجاري، والتي يُشارك فيها 16 ناديًا يمثلون دوري روشن السعودي.

القرعة ستقام بشكل عشوائي ودون تصنيف للأندية، الهلال واجه الفتح في موسم 2020-2021 والرائد في الموسم الماضي، وينتظر مساء اليوم لمعرفة منافسه هذا الموسم.

فيديو | جيسوس يركل لاعب الخصم بعد تعرضه للإصابة!

أظهر مقطع فيديو متداول رد فعل غريب من المدرب السابق للهلال خلال مباراة فنربخشه ضد إسطنبول سبور في الدوري التركي.

المدرب المخضرم، جيسوس، قام بركل لاعب سقط مصابًا من الفريق المنافس لظنه أنه ادعى الإصابة لإهدار الوقت. (هنا المزيد من التفاصيل)