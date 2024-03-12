أخبار الهلال اليوم | فرصة جديدة من جيسوس للاعب الوسط، وكابوس الاتحاد في جدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 مارس 2024.

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فرصة جديدة للمالكي أمام الاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن جورج جيسوس المدير الفني للهلال ينوي منح لاعب الوسط عبد الإله المالكي فرصة جديدة أمام الاتحاد في مباراة الليلة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

لاعب الوسط السعودي استبعد عن اللقاء السابق أمام الرياض في دوري روشن بقرار فني، لكن جيسوس قرر ضمه لقائمة مباراة الليلة أمام الاتحاد واستخدامه ضمن البدلاء حال احتاج له.

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أمام الهلال .. كابوس الاتحاد في جدة

اسمه ملعب الجوهرة المشعة لكنه فعليًا كابوس الاتحاد خلال مواجهات الهلال! هذا لأن تاريخ مباريات الكلاسيكو بين الطرفين لا تبتسم أبدًا لأصحاب الملعب بل للضيف القادم من العاصمة.

الاتحاد استضاف الهلال في 11 مباراة على ملعب الجوهرة المشعة الذي افتتح صيف 2014، لم يفز سوى في مرة واحدة كانت عام 2014، وقد خسر 7 مباريات وتعادل في 3، ولم يستطع العميد أن يُسجل في مرمى الزعيم سوى 10 أهداف فيما استقبل 20.

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