أخبار الهلال اليوم | عقاب جيسوس للبليهي، وفيديو تهنئة رمضان بعدسة كوليبالي

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 مارس 2024.

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نشر حساب الهلال الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو لتهنئة نجوم الهلال بعضهم البعض بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

وقد أوضح حساب الهلال على إكس أن المدافع خاليدو كوليبالي هو من صور المقطع.

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