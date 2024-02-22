Neymar Hilal 2024Getty
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | شروط عودة نيمار للبرازيل، وأجانب مواجهة سباهان وموقف الفرج

Al Hilalدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 22 فبراير 2024

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 فبراير 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تعديل وحيد .. جيسوس يستقر على أجانب لقاء سباهان ويحدد موقف سلمان الفرج

تعرف على أجانب الهلال أمام سباهان الإيراني

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تصرفات مخالفة قبل مواجهة الاتفاق والهلال

أخبار كثيرة انتشرت عن تأجيل السوبر أو إلغائه

تعرف على الأسباب التي دفعت نجم إنتر لرفض العرض السعودي

مدرب سباهان يتحدث عن دوري روشن السعودي

باولو ديبالا يتحدث عن الدوري السعودي للمحترفين..

هل يعود نيمار جونيور إلى منتخب البرازيل؟

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين