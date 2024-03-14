أخبار الهلال اليوم | "شباب البومب" يستفز الزعماء، وقرار خاص من جيسوس بشأن فترة التوقف الدولي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 مارس 2024.

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قرار خاص من جيسوس بشأن التوقف الدولي

اتخذ جورج جيسوس المدير الفني للهلال قرارًا خاصًا بشأن فترة التوقف الدولي التي ستبدأ بعد نهاية مباراة فريقه أمام ضمك في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

المدرب البرتغالي قرر منح لاعبي الهلال راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية لتلاحق المباريات وازدحام الجدول.

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