أخبار الهلال اليوم | سعود عبد الحميد يصدم الإدارة، وحل مشكلة محمد العويس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 16 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 16 يوليو 2024.

ميتروفيتش وبونو يصلا النمسا والعويس يحصل على التأشيرة

نجح مسؤولو الهلال في استخراج تأشيرة دخول النمسا لحارس المرمى السعودي، محمد العويس، بعد تخلفه عن السفر مع البعثة إلى الدولة الأوروبية حيث يُقام معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد بسبب عدم صدور تأشيرة "شنجن" للدخول إلى القارة العجوز.

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من جانب آخر، وصل المغربي ياسين بونو إلى معسكر الفريق صباح اليوم، وكذلك المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

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