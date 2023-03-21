أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري خارج تدريبات الأخضر، واقتراح "التوثيق" ينال الرضا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 مارس 2023.
اقتراح ممثل الهلال ينال الرضا في اجتماع فريق عمل التوثيق
أقيم يوم أمس الإثنين أول اجتماع لفريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الأندية السعودية وتواجد عن الهلال سلمان العنقري.
العنقري وحسب صحيفة الرياضية السعودية اقترح خلال الاجتماع تكفل كل نادٍ بتوثيق تاريخه ثمّ تقديمه عبر مستندات إلى فريق العمل، وقد رد عليه إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد والذي ترأس الاجتماع بالإشارة إلى إقرار ذلك بالفعل مسبقًا ضمن آليات المشروع.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
سالم الدوسري يغيب عن تدريبات الأخضر الجماعية
غاب سالم الدوسري نجم الهلال عن تدريبات المنتخب السعودي الجماعية خلال المعسكر المقام في جدة حاليًا.
وأدى اللاعب تدريبات خاصة لوحده تحت إشراف الجهاز الطبي للأخضر.
لاعبان من الهلال في تشكيل الجولة المثالي
تواجد لاعبا الهلال، أوديون إيجالو ومحمد كنو، في التشكيل المثالي للجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
ونشر حساب الدوري على تويتر التشكيل المثالي للجولة التي شهدت تفوق الهلال على الاتفاق 3-0.
وجهة جديدة تُنافس الهلال على ميسي
ليونيل ميسي مطلوب في الهلال لكن يبدو أن المستقبل قد يحمل مفاجآت.
ميسي يثير الجدل .. بايرن ميونخ قد يكون وجهته الجديدة؟
نسر الهلال يتقدم كثيرًا في سباق الأفضل في الدوري السعودي
أوديون إيجالو يُقدم أداءً جيدًا جدًا مؤخرًا وهذا جعله يتقدم في ترتيب السباق.
سباق الأفضل في الدوري السعودي | وجه جديد في القائمة، وأوديون إيجالو يزحف نحو القمة
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
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