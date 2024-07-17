أخبار الهلال اليوم | رسالة نيمار الحاسمة حول مستقبله، وتحول في مصير "المنبوذ"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 يوليو 2024.

اللاعب تعرض لهجوم جماهيري عنيف مع مطالبات برحيله..

نيمار تنقل بين البرازيل وأمريكا وإسبانيا مؤخرًا..

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نجم النصر السابق قد ينضم إلى الهلال في الصيف الحالي..

الدوري السعودي بات وجهة للعديد من نجوم ومواهب العالم

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

الكشف عن قائمة سوداء جديدة في "يورو 2024"..=

السعودية تتسوق في برشلونة..